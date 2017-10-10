Пярвиз Гасымов: Там, где живет мугам (ВИДЕО)

2017-10-10 13:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 26 октября в 19.00, состоится концерт победителя VI Телевизионного конкурса мугама Пярвиза Гасымова, сообщает Trend Life. Вечер пройдет в рамках проекта “Muğamat var olan yerdə”(Там, где живет мугам), организованного Международным центром мугама, телеканалом Mədəniyyət (Культура) и Азербайджанским радио.

В концертной программе прозвучат композиции мугама "Mirzə Hüseyn segahı", "Qarabağ şikəstəsi", народные песни "Dəli ceyran", "Mən gəlmişəm sizə qonaq", "Yaşa məhəbbətim". Теснифы и т.д. Пярвиз Гасымов выступит в сопровождении ансамбля "Uğur" под управлением Алтая Нифталиева.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)