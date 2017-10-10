Решения США об отмене виз гражданам Турции не соответствует духу союзничества - премьер-министр Турции

2017-10-10 13:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Решение США об отмене виз гражданам Турции не соответствует духу союзничества между Анкарой и Вашингтоном, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, заявления в Вашингтоне относительно того, что Турция не является безопасной страной для дипломатов, не соответствует действительности.

«Турция призывает США проявить здравый смысл в отношении Анкары» - сказал Йылдырым.



Отметим, что США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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