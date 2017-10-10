В Индии около 300 школьников отравились из-за утечки газа

2017-10-10 15:50 | www.apa.az | 6

Порядка 300 учащихся школы на севере Индии почувствовали недомогание после того, как надышались газом с предприятия по производству сахара, расположенного рядом с их школой.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», инцидент произошел с учащимися школы города Шамли в штате Уттар-Прадеш во вторник утром. Пострадавшие были госпитализированы после того, как почувствовали тошноту. У них также началась одышка, дети ощутили боль в животе, головокружение и жжение в глазах.

Кроме того, состояние некоторых пострадавших детей оценивается как тяжелое. «От 30 до 35 детей находятся в тяжелом состоянии», — сказал представитель властей округа Сурджит Сингх.

Врачи сообщают, что другие дети серьезно не пострадали.