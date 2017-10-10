Бинали Йылдырым: Действия США несовместимы с партнерством

2017-10-10 14:22 | www.oxu.az | 4

Действия США, которые объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз в Турции на фоне дипломатического скандала между Анкарой и Вашингтоном, несовместимы с отношениями стратегического партнерства между странами, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым, сообщает Оxu.az со ссылкой на ТАСС.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.

Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.

Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.



Н.Г.