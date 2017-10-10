На выставке меда в Баку участвуют пчеловоды из всех экономических районов Азербайджана

2017-10-10 14:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На выставке меда в Баку принимают участие пчеловоды со всех экономических районов Азербайджана, сказал во вторник журналистам заместитель министра сельского хозяйства страны Сейфаддин Талыбов.

По его словам, наибольшее число пчеловодов представляют Лянкяранский экономический район.

"Из Лянкяранского экономического района у нас представлено 106 пчеловодов. На втором месте Шеки-Загатальский экономический район - 91 человек, а на третьем месте Гянджа-Газахский экономический район, который представляют 70 пчеловодов", - сказал Талыбов.

Всего в ярмарке принимает участие 332 пчеловода.

Во вторник в Баку стартовала XVIII ежегодная ярмарка меда, которая продлится до пятого ноября. Выставка проходит в торговом центре "Амай".

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)