Назначен первый заместитель председателя ЗАО «Каспийское морское пароходство»

2017-10-10 15:51 | www.apa.az | 6

Назначен первый заместитель председателя ЗАО «Каспийское морское пароходство».

Как сообщает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 5 октября 2017 года на эту должность назначен Мубариз Джаббаров.

М.Джаббаров родился в 1968 году в Загатальском районе. В 1988 году он окончил Бакинское мореходное училище имени Гафура Мамедова, в 2002 году - Новороссийскую государственную мореходную академию. Работал на различных должностях в BUE Caspian Ltd и CMİ Offshore Ltd. С июля 2017 года занимал пост начальника Транспортного флота ЗАО «Каспийское морское пароходство».