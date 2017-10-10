Первый вице-президент Азербайджана посетила могилу Аиды Имангулиевой

2017-10-10 16:03 | www.apa.az | 5

10 октября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыв во Вторую Аллею почетного захоронения, посетила могилу и почтила память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой по случаю дня ее рождения.

Как сообщает АПА, Мехрибан Алиева возложила цветы к могиле ученого, имеющего неоценимые заслуги в развитии востоковедения в Азербайджане.

Затем первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Мехрибан Алиева почтила также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложила цветы на ее могилу.

Отметим, что имя Аиды Имангулиевой, которая была одним из самых серьезных исследователей современной арабской литературы, вошло в историю как первой мусульманской женщины-ученого востоковеда и арабиста, исследователя арабской эмигрантской литературы, создателя школы арабского литературоведения в Азербайджане. Проработавшая долгие годы директором Института востоковедения Академии наук Азербайджана, Аида ханум благодаря таланту и трудолюбию была известна, как один из ценных специалистов современной арабской литературы в бывшем Советском Союзе. Аида Имангулиева оставила после себя ценное научное наследие, намного обогатила мировое востоковедение фундаментальными трудами. Профессор Аида Имангулиева была одним из редких ученых, соединивших в себе научный талант, организаторские способности и педагогическую деятельность.