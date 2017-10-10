НАНА: Некоторые ведущие, писатели повсеместно используют иностранные термины

2017-10-10 16:10 | www.apa.az | 5

«Результаты проведенных в Институте языковедения мониторингов показали, что некоторые ведущие, писатели, несмотря на наличие произошедших за счет внутренних возможностей азербайджанского языка слов, повсеместно используют иностранные термины».

Как сообщает АПА, об этом на конференции «Современные проблемы азербайджанского языка: реалии и задачи» заявил вице-президент НАНА, академик Иса Габибейли.

По его словам, использующие иностранные термины ведущие делают это для демонстрации своей образованности.

Академик сказал, что наряду с европейскими языками, в азербайджанский язык переходят слова и из тюркского языка, на котором говорят в Турции: «Хотя в азербайджанском языке есть синонимы этим словам. Поэтому нужно вновь начать использовать архаизмы нашего языка».

Назвав изданный в 2013 году «Орфографический словарь азербайджанского языка» поспешным, И. Габибейли отметил, что орфографические правила азербайджанского языка должны быть пересмотрены: «В издание 2013 года включены заимствованные слова. В настоящий момент разработаны новые орфографические правила. Эти правила будут обсуждены соответствующей комиссией».