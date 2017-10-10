Избран новый президент ПАСЕ

2017-10-10 17:45 | www.apa.az | 3

Стало известно имя нового президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает АПА, на стартовавшей сегодня осенней сессии ПАСЕ после третьего тура стало возможным выбрать нового президента.

В голосовании участвовали 216 депутатов.

Со 132 голосами новым руководителем организации была избрана киприотка Стелла Кириакидес от группы Европейской народной партии (ЕРР). Другой кандидат Эммануэль Зингерис (Литва) набрал 84 голосов.

Вчера в ходе первого и второго тура избрать президента ПАСЕ не удалось, так как в голосовании не участвовало достаточное число депутатов.

Новый президент будет исполнять обязанности руководителя структуры до января 2018 года, когда на зимней сессии организации будет избран новый президент ПАСЕ.

Отметим, президент ПАСЕ Педро Аграмунт покинул свой пост 6 октября. Срок его полномочий подходил к концу в январе 2018 года.