Китаянки не смогли вернуться в страну после пластических операций из-за распухших лиц

2017-10-10 14:32 | www.oxu.az | 4

Три гражданки КНР не смогли вернуться домой из Южной Кореи после проведенных там пластических операций. В аэропорту женщинам было отказано в посадке в самолет, так как их распухшие и перевязанные лица слишком сильно стали отличаться от фотографий в паспортах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВЕСТИ. RU.

Женщины направились в Южную Корею, которая является популярным среди китаянок местом для проведения таких процедур, во время так называемой "Золотой недели".

Так называется неделя выходных сразу после Дня образования КНР, отмечаемого ежегодно 1 октября.

На обратном пути женщин с повязками на головах и с раздувшимися после операций лицами задержали сотрудники паспортного контроля в одном из южнокорейских аэропортов. Пассажирки, несмотря на наличие билетов и паспортов, так и не смогли доказать, что документы принадлежат именно им.

Когда женщины смогут вернуться в Китай, пока неизвестно.

Фото злополучного трио с паспортами в руках стало популярным в китайских соцсетях, собрав там более 51 тысячи "лайков"

Н.Г.