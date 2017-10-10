Ненефтяной экспорт Азербайджана превысил $1 млрд

2017-10-10 16:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 1,07 миллиарда долларов, сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, слова которого приводятся в распространенном во вторник сообщении Центра, в ходе своего выступления в Азербайджанском государственном экономическом университете.

"За первые девять месяцев 2017 года ненефтяной сектор вырос на 2,5 процента, ненефтяная промышленность - на 3,1 процента, сельское хозяйство - на 2,8 процента, товарооборот - на семь процентов, а ненефтяной экспорт достиг 1,07 миллиарда долларов", - сказал Гасымлы.

По его словам, проводимые в страны экономические реформы, созданные промышленные, агро- и технопарки предвещают бум в ненефтяном секторе в следующем году.

"Коммерческие банки также расширяют участие в кредитовании реального сектора экономики. Государственная инвестиционная программа также поддержит экономическое развитие, и в 2018 году будет обеспечено стремительное развитие ненефтяного сектора", - сказал Гасымлы.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)