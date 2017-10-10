Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

2017-10-10 17:57 | www.apa.az | 3

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии «Решительная поддержка».



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.



В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики.