Направления развития экономики Азербайджана определены правильно - депутат

2017-10-10 17:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Показатели экономического развития за минувшие девять месяцев дают основание говорить, что направления развития экономики Азербайджана определены правильно.

Об этом Trend во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, комментируя сказанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Гусейнов отметил, что когда в мире снизились цены на нефть, было высказано мнение, что теперь начнется период кризиса экономики Азербайджана, валютные резервы будут израсходованы и наступит крах экономики.

«Но мы увидели совершенно обратное, потому что под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева были определены стратегические дорожные карты, в стране были проведены важные реформы, приняты меры по оздоровлению финансовой и банковской системы. А самое главное - были предприняты шаги, направленные на развитие ненефтяного сектора, производство конкурентоспособной продукции, рассчитанной на экспорт, развитие предпринимательства, туризма, сельского хозяйства и других сфер ненефтяного сектора. Была проделана важная работа в связи с диверсификацией экономики. Мы уже видим, что экономика Азербайджана переживает период своего развития. Неслучайно, что стратегические валютные резервы страны за девять месяцев этого года увеличились на 4,5 миллиарда, составив 42 миллиарда долларов», - сказал депутат.

По его словам, все это свидетельствует о том, что направления развития экономики страны сформированы правильно, и это еще более повысит авторитет и экономическую мощь Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)