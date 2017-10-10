МВФ: Азербайджан - одна из трех стран СНГ с ожидаемым профицитом счета текущих операций

2017-10-10 17:05 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из трех стран на постсоветском пространстве, где в 2017 году ожидается профицит счета текущих операций, следует из обновленного отчета “World Economic Outlook: В поисках устойчивого роста - Краткосрочное восстановление, долгосрочные вызовы” Международного валютного фонда (МВФ).
По данным отчета, в 2017 году профицит счета текущих операций в Азербайджане составит 1,9 процента ВВП. В этом году профицит также ожидается в России (2,8 процента ВВП) и Узбекистане (0,9 процента ВВП).
Счет текущих операций - это один из разделов платежного баланса, где фиксируются чистый инвестиционный доход, чистый объем трансфертов и объемы экспорта и импорта товаров и услуг.
В первом полугодии 2017 года профицит счета текущих операций, по данным Центрального банка Азербайджана, составил почти 785,6 миллиона долларов.
Если учесть, что правительство Азербайджана прогнозирует увеличение ВВП Азербайджана в 2017 году на один процент, до 61,4 миллиарда манатов, то профицит счета текущих операций до конца года может составить, предположительно, 1,17 миллиарда манатов.
Прогноз МВФ по профициту и дефициту счета текущих операций в странах СНГ и Грузии (в % от ВВП):
|
Страны СНГ и Грузия
|
2017 год
|
2018 год
|
2022 год
|
Россия
|
2,8
|
3,2
|
4
|
Азербайджан
|
1,9
|
2,5
|
5,4
|
Беларусь
|
-5,3
|
-4,6
|
-2,5
|
Грузия
|
-11,9
|
-10,7
|
-9,1
|
Казахстан
|
-5,3
|
-3,8
|
0,5
|
Кыргызстан
|
-11,6
|
-12
|
-9,7
|
Молдова
|
-4
|
-4
|
-5,4
|
Таджикистан
|
-6,3
|
-6,2
|
-4,3
|
Туркменистан
|
-15,4
|
-14,3
|
-11,9
|
Украина
|
-3,3
|
-3
|
-3
|
Узбекистан
|
0,9
|
0,3
|
-2
|
Армения
|
-3,6
|
-3,2
|
-5,1
Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.
Начиная с 2005 года необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)
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