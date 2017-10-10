AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

МВФ: Азербайджан - одна из трех стран СНГ с ожидаемым профицитом счета текущих операций

2017-10-10 17:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из трех стран на постсоветском пространстве, где в 2017 году ожидается профицит счета текущих операций, следует из обновленного отчета “World Economic Outlook: В поисках устойчивого роста - Краткосрочное восстановление, долгосрочные вызовы” Международного валютного фонда (МВФ).

По данным отчета, в 2017 году профицит счета текущих операций в Азербайджане составит 1,9 процента ВВП. В этом году профицит также ожидается в России (2,8 процента ВВП) и Узбекистане (0,9 процента ВВП).

Счет текущих операций - это один из разделов платежного баланса, где фиксируются чистый инвестиционный доход, чистый объем трансфертов и объемы экспорта и импорта товаров и услуг.

В первом полугодии 2017 года профицит счета текущих операций, по данным Центрального банка Азербайджана, составил почти 785,6 миллиона долларов.

Если учесть, что правительство Азербайджана прогнозирует увеличение ВВП Азербайджана в 2017 году на один процент, до 61,4 миллиарда манатов, то профицит счета текущих операций до конца года может составить, предположительно, 1,17 миллиарда манатов.

Прогноз МВФ по профициту и дефициту счета текущих операций в странах СНГ и Грузии (в % от ВВП):

Страны СНГ и Грузия

2017 год

2018 год

2022 год

Россия

2,8

3,2

4

Азербайджан

1,9

2,5

5,4

Беларусь

-5,3

-4,6

-2,5

Грузия

-11,9

-10,7

-9,1

Казахстан

-5,3

-3,8

0,5

Кыргызстан

-11,6

-12

-9,7

Молдова

-4

-4

-5,4

Таджикистан

-6,3

-6,2

-4,3

Туркменистан

-15,4

-14,3

-11,9

Украина

-3,3

-3

-3

Узбекистан

0,9

0,3

-2

Армения

-3,6

-3,2

-5,1

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər