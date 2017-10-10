МВФ: Азербайджан - одна из трех стран СНГ с ожидаемым профицитом счета текущих операций

2017-10-10 17:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из трех стран на постсоветском пространстве, где в 2017 году ожидается профицит счета текущих операций, следует из обновленного отчета “World Economic Outlook: В поисках устойчивого роста - Краткосрочное восстановление, долгосрочные вызовы” Международного валютного фонда (МВФ).

По данным отчета, в 2017 году профицит счета текущих операций в Азербайджане составит 1,9 процента ВВП. В этом году профицит также ожидается в России (2,8 процента ВВП) и Узбекистане (0,9 процента ВВП).

Счет текущих операций - это один из разделов платежного баланса, где фиксируются чистый инвестиционный доход, чистый объем трансфертов и объемы экспорта и импорта товаров и услуг.

В первом полугодии 2017 года профицит счета текущих операций, по данным Центрального банка Азербайджана, составил почти 785,6 миллиона долларов.

Если учесть, что правительство Азербайджана прогнозирует увеличение ВВП Азербайджана в 2017 году на один процент, до 61,4 миллиарда манатов, то профицит счета текущих операций до конца года может составить, предположительно, 1,17 миллиарда манатов.

Прогноз МВФ по профициту и дефициту счета текущих операций в странах СНГ и Грузии (в % от ВВП):

Страны СНГ и Грузия 2017 год 2018 год 2022 год Россия 2,8 3,2 4 Азербайджан 1,9 2,5 5,4 Беларусь -5,3 -4,6 -2,5 Грузия -11,9 -10,7 -9,1 Казахстан -5,3 -3,8 0,5 Кыргызстан -11,6 -12 -9,7 Молдова -4 -4 -5,4 Таджикистан -6,3 -6,2 -4,3 Туркменистан -15,4 -14,3 -11,9 Украина -3,3 -3 -3 Узбекистан 0,9 0,3 -2 Армения -3,6 -3,2 -5,1

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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