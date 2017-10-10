В Казахстане закрыли телеканал Симоньян

2017-10-10 14:50 | www.oxu.az | 3
С 11 октября в Казахстане прекращается вещание восьми телеканалов.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Фергана.
Среди них – Russia Today, RT Documentary и RT Documentary HD, а также Bloomberg, «Беларусь 24», KBS World, ATV ТВ и TV5.
Согласно информации, они не зарегистрировали свои представительства в Казахстане, как того требует законодательство, и потому исключены из пакетов цифрового кабельного и спутникового вещания.
Информацию прокомментировала пресс-служба телеканала RT. Она отметила, что в Казахстане изменилось законодательство – теперь оно обязывает иностранный телеканал регистрировать местное представительство в сотрудничестве с казахстанским партнером (при этом последний должен иметь мажоритарный статус).
«Мы посчитали затраты нецелесообразными на данный момент, тем более что у RT нет новостного вещания как на русском, так и на казахском языках», - заявила глава пресс-службы Алла Зеленова, пишет Фергана.
Напомним, что главный редактором телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» с 31 декабря 2013 года является Маргарита Симоньян.
Н.О.