В Маастрихте эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

2017-10-10 17:14 | www.trend.az | 5

Эвакуация произведена в школе нидерландского города Маастрихт из-за угрозы взрыва, сообщили местные правоохранители, передает РИА Новости.

"Международная школа на улице Discusworp в Маастрихте эвакуирована из-за угрозы взрыва. Полиция проводит расследование", — сообщается в официальном Twitter полиции нидерландской провинции Лимбург, административным центром которой является Маастрихт.

Между тем, как уточняет местное издание AD со ссылкой на источники в школе, звонок с предупреждением поступил от англоязычного человека, который сообщил о бомбе в здании.