Как поддержать людей с ограниченными физическими возможностями

2017-10-10 14:55 | www.oxu.az | 3

Большие компании должны осознавать степень своей социальной ответственности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news, в любой стране мира есть люди с ограниченными физическими возможностями. Это очень специфические люди, требующие особого подхода.

Именно подхода, а не жалости. Это как в знаменитой притче, в которой голодному человеку дают не деньги, а удочку, для того, чтобы он мог сам обеспечивать себя едой.

К сожалению, в нашей стране, в силу ментальных особенностей больше принято жалеть людей с ограниченными физическими возможностями. На самом же деле, как раз в жалости эти люди нуждаются меньше всего. Кроме того, подобный подход приводит к тому, что люди с ограниченными физическими возможностями зачастую остаются на обочине жизни.

Таким людям надо дать возможность получить знания и навыки, помочь с трудоустройством и тем самым обеспечить им нормальную жизнь, сделать их составной частью общества. В развитых странах большие компании считают своим долгом создавать условия для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли стать частью общества. Это называется социальной ответственностью компаний, которые осознают, что зарабатывая деньги в стране, наряду с налогами государству, нужно помогать становлению здорового общества.

К сожалению, в Азербайджане мало таких компаний. Деятельность одной из них – Nar может стать примером для остальных. Все началось с того, что в 2013 году компания в рамках принципа корпоративной социальной ответственности провела акцию, приуроченную к Международному дню глухих. В рамках своего проекта «Не слышать - не значит не думать» Азербайджанскому обществу глухих были предоставлены для распространения DVD-диски с видеокурсами по таким офисным программам, как Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и т.д. В 2014 году была создана Школа для людей с расстройством слуха и речи. На первом этапе в этой школе в течение трех месяцев 25 человек обучались по четырем направлениям: флористика, парикмахерское дело, ручные-декоративные работы и компьютерное дело. Nar также вплотную занялся вопросом трудоустройства выпускников школы. К тому времени в компании уже работало 15 человек с ограниченными слуховыми и речевыми возможностями.

В 2016 году Nar запустил очередной социальный проект, направленный на создание дистанционного, внештатного сервиса работы для людей с ограниченными физическими возможностями.

В том же 2016 году Nar, совместно с «Академией успеха» и ASAN, под девизом «Жизнь с нами еще красочней» запустил очередной этап проекта «Школа обучения». В рамках трехмесячного проекта, 75 молодых людей в возрасте от 18-ти до 30-ти лет с ограниченными речевыми и слуховыми возможностями обучались по трем направлениям: ремонт средств связи, ремонт компьютеров и знания в области дизайнерских программ. В рамках проекта со слушателями также работал психолог, который помогал им преодолевать внутренние препятствия, способствовал повышению веры в себя и мотивации. В этом году Nar распространил этот опыт на регионы. В течение двух месяцев в Загатале 40 молодых людей обучались навыкам ремонта смартфонов, являлись слушателями курсов портных и поваров.

Этим проектом Nar подал пример частному сектору Азербайджана. Необходимо учитывать, что одна компания не способна в корне изменить ситуацию в этой сфере. Ведь только людей с ограниченными возможностями речи и слуха в стране насчитывается до 8-и тысяч. Нужна активность крупных компаний, осознающих свою социальную ответственность.

Частный сектор не должен оставаться глухим и слепым к потребностям людей с ограниченными физическими возможностями.