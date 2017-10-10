В Шемахе избили супругов – ФОТО

2017-10-10 15:00 | www.oxu.az | 3

В Шемахинском районе во время массовой драки были избиты супруги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Чархан.

Так, между жителем села Гуламом Сафтаровым и пасущим на территории села мелкорогатый скот жителем поселка Шахрияром Мехманом Османовым произошел конфликт.

Причиной конфликта послужило то, что жители села выступили против того, чтобы на территории села жители других сел и поселков пасли скот. Поэтому жители села Чархан потребовали от пасущего здесь скот пастуха, жителя поселка Шахрияр М.Османова отдалиться от пастбищ села.

После этого, присоединившиеся к конфликту трое жителей села Чархан ворвались в дом пастуха и избили его и супругу.

Супруги с телесными повреждениями различной степени тяжести при помощи соседей были доставлены в Шемахинскую центральную районную больницу.

Факт расследуется Шемахинским районным отделением полиции.

Э.А.

