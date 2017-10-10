В Минске открылся первый музей-фабрика елочных игрушек

2017-10-10 17:19 | www.trend.az | 3

10 октября в торговом центре Galleria Minsk открылся первый в Беларуси музей-фабрика новогодних украшений, передает Белта.

Здесь представлено пятьсот метров артефактов со всего мира и тысячей редкостей, включая шары в виде шедевров Фаберже, деревянные статуэтки из Конго, детский рождественский городок. Организаторы открыли в стенах музея филиал настоящей фабрики по производству новогодних игрушек, где все желающие могут не только подсмотреть способ производства, но и расписать свой стеклянный шар. Музей будет работать с 10 октября 2017-го по 15 января 2018 года.