Министр обороны Израиля рассказал о новой возможной войне на севере страны

2017-10-10 17:25 | www.trend.az | 5

Израилю в случае новой войны на севере предстоит вести боевые действия одновременно против Сирии и Ливана, сказал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, передает РИА Новости.

Он заявил, что Израиль "всеми силами" стремится предотвратить вооруженный конфликт, но предупредил, что в реалиях "нового Ближнего Востока" он может произойти "в любой день, в любой момент".

"Нам следует быть готовым к любому сценарию, а новая реальность то и дело подбрасывает нам новые вызовы. Если когда-то речь шла о ливанском фронте, то теперь это неактуально. Есть северное направление. При любом варианте развития событий это будет единый театр военных действий, который охватит территорию и Ливана, и Сирии, а противостоять нам будут и (ливанское движение) "Хезболлах", и режим (президента Сирии Башара) Асада, и всевозможные пособники этого режима", — сказал Либерман на встрече с военнослужащими по случаю еврейского праздника Суккот.

По словам министра, в отличие от последнего северного конфликта — Второй ливанской войны 2006 года, которая велась против боевиков "Хезболлах", Израилю не стоит рассчитывать на невмешательство регулярных вооруженных сил Ливана.