Утверждено положение Аппарата Кабинета Министров Азербайджана

2017-10-10 18:46 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Правил работы Кабинета Министров Азербайджанской Республики» и «Положения об Аппарате Кабинета Министров Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, Кабинету Министров поручено подготовить в течение 2 месяцев предложения в связи с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с этим указом, обеспечить в течение 2 месяцев соответствие с этим указом нормативно-правовых актов Кабинета Министров, а также держать под контролем приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти, в течение 2 месяцев представить президенту Азербайджана информацию об исполнении вышеуказанного.

Министерство юстиции должно обеспечить приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти, проинформировать об этом Кабинет Министров.