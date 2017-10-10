Шеннак: Я доволен диалогом, продемонстрированным властями Азербайджана

2017-10-10 15:03 | www.oxu.az | 3

"Я доволен диалогом, продемонстрированным властями Азербайджана в ходе мониторинга".

Как передает Oxu.Az, об этом французскому бюро Report заявил содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак.

По его словам, в отчете одобряются применение новых процедурных правил, применяемых ПАСЕ в связи с избранием в Азербайджане судей и переизбрание 60% судей по новым правилам:

"К отразившимся в отчете рекомендациям относятся независимое функционирование судебных органов, внесение поправок в законодательство, связанное с финансированием и деятельностью гражданских обществ в целях приблизить их к стандартам Совета Европы, создание ювенальной юстиции и т.д. С этой точки зрения мы остались довольны диалогом властей Азербайджана, мероприятиями и инициативой, проявленными в проведении реформ, связанных с правами человека и законодательством".

Отметим, что в повестку начавшей работу 9 октября в Страсбурге осенней сессии ПАСЕ включено обсуждение отчета под названием "О деятельности демократических институтов в Азербайджане".

Обсуждение подготовленного содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезаром Флорином Преда отчета запланировано на 11 октября.

Н.О.