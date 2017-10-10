Названо число усыновленных иностранцами азербайджанских детей

2017-10-10 15:07 | www.oxu.az | 3

«За прошедший период текущего года в Азербайджане осуществлено 6 процессов межгосударственного усыновления».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил представитель отдела юридического обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Сеймур Мамедов.

Он отметил, что за 9 месяцев 2017 года в процессе межгосударственного усыновления Комитет передал на усыновление иностранным гражданам 6 детей:

«Из усыновителей 3 граждане России, один гражданин Грузии, 1 – Германии, 1 – Турции. Большинство иностранных граждан-усыновителей – азербайджанцы. Гражданин Германии усыновил ребенка своей супруги-азербайджанки».

Представитель комитета напомнил, что за вопросом усыновления иностранными гражданами детей – граждан Азербайджана следит Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей:

«До сих пор не встречались случаи возврата среди детей, отданных на усыновление, на основе отзыва Комитета».

По словам С. Мамедова, обращающиеся для усыновления в большинстве случаев хотят малолетних детей:

«Обращающие предпочитают детей 3-5 лет. Иностранные граждане часто не придают большого значения полу ребенка, может быть и девочка, и мальчик».

Он отметил, что согласно законодательству страны, усыновители в течение 3 лет через каждые 6 месяцев должны представлять отчет азербайджанской стороне об образовании ребенка, развитии, адаптации в социальной среде:

«К отчету добавляется 15-минутная видеозапись и фотографии. В период спустя 3 года этот процесс добровольный».