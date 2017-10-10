Министр КР принял участие в очередном заседании СМИД стран-участниц СНГ

2017-10-10 17:33 | www.trend.az | 3

В городе Сочи (Россия) министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев принял участие в очередном заседании СМИД стран-участниц СНГ. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-служба МИД КР.

В рамках заседания состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсуждены некоторые аспекты повышения эффективности работы органов СНГ, связанные с распределением квотных должностей и разграничением полномочий между уставными органами Содружества.

Рассмотрены документы, направленные на укрепление взаимодействия государств-участников СНГ в правоохранительной, культурно-гуманитарной и военной областях сотрудничества.Особое внимание глав внешнеполитических ведомств было уделено усилению внешнеполитической координации.

На заседании был одобрен проект Заявления глав государств-участников Содружества о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

В рамках гуманитарного сотрудничества обсуждены вопросы, связанные с развитием национальных видов спорта, молодежного сотрудничества и туризма в рамках Содружества. Одобрен проект Решения Совета глав государств Содружества об объявлении в СНГ 2019года – Годом книги, 2020года – Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.