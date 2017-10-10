Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол

2017-10-10 17:36 | www.trend.az | 3

Греческий парламент проголосовал за законопроект о "Юридическом признании гендерной идентичности", разрешающий несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что соответствующая статья законопроекта не набрала большинства голосов, она оказалась принята в виду особенностей греческого законодательства.

При поименном голосовании статью поддержали 148 депутатов при необходимых для принятия 151. Против были 124 депутата и 13 воздержались. Поскольку были воздержавшиеся, статья считается принятой.

"Стало законом само собой разумеющееся личное право, средневековая и чуждая (оппозиционная партия "Новая демократия") НД Георгиадиса и Мицотакиса была побеждена", — написала официальный представитель СИРИЗЫ Рания Свингу в Twitter.

Всего в голосовании участвовали 285 депутатов из 300.

Итоги голосования стали сенсацией – впервые правительство не смогло собрать большинство. У правящей коалиции 153 голоса, что дает ей возможность проводить нужные правительству законопроекты. Однако на этот раз произошел раскол.

"За" проголосовали даже не все депутаты правящей партии СИРИЗА – 140 депутатов из 144.

Младший партнер — партия "Независимые греки" АНЭЛ (восемь из девяти депутатов) проголосовала против спорной статьи 3, которая дает право несовершеннолетним с 15 лет на смену пола. Лидер АНЭЛ, министр национальной обороны Панос Камменос на голосовании не присутствовал, поскольку во вторник находится с визитом в Бразилии, однако по доверенности проголосовал против. Против была и министр туризма Елена Кундура. Один депутат фракции проголосовал "за".

Отказались поддержать законопроект депутаты оппозиции – консервативная "Новая демократия", внесшая свой законопроект по вопросу о смене пола с 18 лет при ряде условий, ультраправая "Золотая заря", Компартия Греции КПГ, "Союз центристов".

"Демократический сбор" (ДИСИ, возглавляемая левоцентристской ПАСОК коалиция) решил воздержаться, исходя из решения партии не голосовать за законодательные инициативы, которые не поддерживаются обоими правительственными партнерами. "За" проголосовал депутат ДИСИ Фанасис Теохаропулос, проигнорировавший партийное решение.

Поддержали статью шесть из 11 депутатов партии "Потами" ("Река"), хотя ее лидер заявил, что не поддержит ни один законопроект коалиции СИРИЗА-АНЭЛ.

Остальные статьи закона, не имеющие отношения к гендерной идентичности, были приняты большинством голосов.