В Баку строится современное общежитие

2017-10-10 15:14 | www.oxu.az | 5

"Учитывая нужды студентов бакинских высших учебных заведений, при поддержке Фонда Гейдара Алиева началось строительство современного общежития".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, об этом на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам под председательством президента Ильхама Алиева сказал министр образования Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что здание общежития будет введено в эксплуатацию в следующем учебном году.