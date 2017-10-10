Зарегистрированная безработица в Беларуси снизилась до 0,6%

2017-10-10 17:40 | www.trend.az | 4

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за сентябрь текущего года снизился на 0,1 процентного пункта и составил на 1 октября 0,6% к экономически активному населению (для сравнения: на 1 октября прошлого года - 0,9%). Об этом сообщил корреспонденту Белта начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Зарегистрированная безработица за сентябрь нынешнего года снизилась в Брестской и Витебской областях с 0,9% до 0,8%, в Могилевской области - с 0,8% до 0,7%, в Гродненской - с 0,7% до 0,6%. В остальных регионах республики и в столице она осталась на прежнем уровне: в Гомельской - 0,8%, в Минской области - 0,6%, в Минске - 0,3%.

В республике продолжает динамично снижаться численность состоящих на учете безработных: за сентябрь их стало меньше на 1,4 тыс. человек (за август - на 1,5 тыс., за июль - на 2,9 тыс., за июнь - на 3,3 тыс. человек), а в целом за прошедший год - практически на треть. В результате на 1 октября текущего года на учете по безработице состояли 27,3 тыс. человек (на 1 октября минувшего года было зарегистрировано в качестве безработных почти 40,3 тыс. жителей). Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,1 до 0,5 безработного на одну вакансию.

Как отметил представитель министерства, в летние месяцы в целом по республике наблюдался сезонный рост количества вакансий (за август их стало больше на 1,9 тыс., за июль - на 1 тыс., за июнь - на 4 тыс.), а в сентябре наметилось снижение числа свободных рабочих мест (на 1 тыс.). В итоге на 1 октября 2017 года в банке вакансий было 55,5 тыс. предложений от нанимателей (год назад свободных рабочих мест их было в 1,5 раза меньше - 36,4 тыс.). Что касается столицы, то здесь на 1 октября нынешнего года было открыто почти 12,7 тыс. вакансий, а численность безработных составляла менее 3,2 тыс. человек (фактически на каждого безработного - по четыре вакансии).

Возможность условного трудоустройства безработных на вакансии в целом по стране увеличилась более чем вдвое: с 90,3% до 203,2%. Заметно вырос спрос нанимателей на рабочие кадры: за год удельный вес вакансий для рабочих увеличился с 56,3% до 60,3%.