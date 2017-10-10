В 2017 г. в Азербайджане были достигнуты большие экономические успехи - депутат

2017-10-10 17:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цифры, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам, свидетельствуют о том, что в 2017 году были достигнуты большие экономические успехи, сказал Trend во вторник депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, этот год вошел в историю как год экономических реформ потому, что в 2014 и 2015 годах Президентом Азербайджана была оперативно определена эффективная экономическая политика в связи с катаклизмами в глобальной экономике.

«Если бы в 2015 и 2016 годах в нашей стране не был бы определен курс стратегических экономических реформ, если бы не были проведены реформы законодательства, мы не смогли бы говорить о сегодняшних успехах. Президент Ильхам Алиев отметил, что валютные резервы Азербайджана являются одним из основных условий нашей экономической и политической независимости. Потому что если у страны нет валютных запасов, сразу же различные международные финансовые институты обременяют государство кредитами сначала на привлекательных, а на последующем этапе на тяжелых условиях. После этого для оживления экономики вновь приходится проходить трудный путь. Учитывая щепетильность этого вопроса и то, какую опасность он может представлять для Азербайджана на нынешнем этапе, глава государства подчеркнул, что валютные запасы страны увеличились. Было отмечено, что на сегодняшний день валютные запасы превышают 42 миллиарда долларов и только с начала 2017 года валютные резервы увеличились на 4,5 миллиарда», - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что для страны, находящейся в состоянии войны, сохранение стратегических валютных резервов является главным вопросом.

«Мы знаем, что в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в вопросе территориальной целостности на Азербайджан оказывается большое давление. Поэтому оперативно реализованные социально-экономические реформы обеспечивают экономическую и политическую независимость Азербайджана на нынешнем сложном для экономики этапе. Отметив рост изо дня в день международного авторитета Азербайджана, Президент Ильхам Алиев сказал, что за девять месяцев 2017 года посетил с визитом 14 стран. В то же время главы государств и правительств 10 стран посетили Азербайджан. И взаимные визиты будут продолжаться до конца года. А это является показателем развития отношений Азербайджана с государствами мира и международными организациями в двустороннем и многостороннем порядке», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)