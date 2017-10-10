Посол Азербайджана на встрече с премьер-министром Пакистана

2017-10-10 15:20 | www.oxu.az | 5
Пакистан решительно поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте и признателен азербайджанской стороне за поддержку, оказываемую в Кашмирском вопросе, сказал премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Али Ализаде, сообщает Оxu.Аz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
Посол передал Шахиду Хакану Аббаси поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его избрания премьер-министром Пакистана.
А.Ализаде подчеркнул, что поддержка, оказываемая Азербайджану со стороны Пакистана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, высоко оценивается государством и народом Азербайджана.
В свою очередь премьер-министр Пакистана попросил передать его приветствия президенту Азербайджана, выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между странами.
Н.Г.