Посол Азербайджана на встрече с премьер-министром Пакистана

2017-10-10 15:20 | www.oxu.az | 5

Пакистан решительно поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте и признателен азербайджанской стороне за поддержку, оказываемую в Кашмирском вопросе, сказал премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси во время встречи с послом Азербайджана в этой стране Али Ализаде, сообщает Оxu.Аz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Посол передал Шахиду Хакану Аббаси поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его избрания премьер-министром Пакистана.

А.Ализаде подчеркнул, что поддержка, оказываемая Азербайджану со стороны Пакистана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, высоко оценивается государством и народом Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр Пакистана попросил передать его приветствия президенту Азербайджана, выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между странами.

Н.Г.