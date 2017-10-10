МВД об аварии, в которой погибли 4 человека

2017-10-10 15:25 | www.oxu.az | 4

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию об аварии в Сабирабаде, в результате которой погибли 4 человека.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства, 9 октября около 7 часов в селе Гаратепе Сабирабадского района столкнулись Mercedes, управляемый жителем Физулинского района Нариманом Мустафаемым, и «КамАЗ», за рулем которого находился житель Имишлинского района Мовсум Расулов. В результате М.Мустафаев и двое пассажиров, его земляки Сахават Расулзаде и Эльсевяр Гулузаде скончались на месте, остальные пассажиры Этибар Эйвазлы и Араз Керимли были госпитализированы. Э.Эйвазлы умер в больнице.

В Главном управлении следствия и дознания ведется расследование.

A.M.

