Давление Transparency International на Азербайджан было ожидаемым - депутат

2017-10-10 17:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добивается новых успехов, несмотря на финансово-экономический кризис в мире, экономика страны развивается, поэтому давление на Азербайджан было ожидаемым. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров, комментируя требование организации Transparency International, содержащееся в обращении к Совету Европы, принять жесткие меры против Азербайджана.

По словам депутата, Азербайджан вновь сталкивается с давлением, оказываемым различными международными политическими кругами, НПО, являющимися инструментом в их руках, а также международных организаций в лице Совета Европы.

«Это не ново. Мы неоднократно становились свидетелями этого, и причины ясны. Азербайджанское государство проводит независимую внешнюю политику, эта политика опирается на национальные интересы азербайджанского народа. Их раздражает, что политика страны строится не под диктовку международных политических кругов и политических центров, а на основе именно национальных интересов», - сказал Насиров.

Эльман Насиров добавил, что исламофобские и ксенофобские силы по мере расширения своих рядов в этих международных организациях и центрах не могут переварить успехи и достижения Азербайджана как мусульманской страны.

«Они не могут воспринять укрепление позиций Азербайджана на международной арене как центра мультикультурализма и пытаются всячески оказывать давление на страну. К тому же, поскольку это проармянские силы, то для них неприемлемо дипломатическое и военное превосходство Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта», - сказал депутат.

Отметим, что сегодня организация Transparency İnternational выступила с новыми обвинениями против Азербайджана. Организация требует от Совета Европы принять жесткие меры против страны.

(Автор: Гюльгыз Дадашева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)