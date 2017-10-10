Представитель «Карабаха» избран в Ассоциацию европейских клубов

2017-10-10 15:34 | www.oxu.az | 5

Генеральный менеджер футбольного клуба «Карабах» Асиф Аскеров вошел в рабочую группу по соревнованиям Ассоциации европейских клубов (ECA).

Как передает Oxu.Az, на шесть мест в рабочей группе претендовали 49 человек, и Аскеров cумел набрать нужное количество голосов. Кроме него в группу вошли также Эмилио Бутрагеньо («Реал Мадрид», Испания), Любош Михел (ПАОК, Греция), Генч Эргюн («Галатасарай», Турция), Руцо Ломбардо («Ювентус», Италия) и Никас Карлсон («Мальме», Швеция).

А.М.

