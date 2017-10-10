Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Беларусь

2017-10-10 17:58 | www.trend.az | 3

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса этой страны Октаем Асадовым прибыла в Беларусь, передает корреспондент Белта.

В программе визита, который продлится до 13 октября, встречи Октая Асадова с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко, премьер-министром Андреем Кобяковым. Стороны обсудят вопросы, касающиеся развития межпарламентского взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также другие, представляющие взаимный интерес.

Планируется, что азербайджанские парламентарии посетят ряд промышленных предприятий, а также Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.