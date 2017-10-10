В Азербайджане может быть увеличена отсрочка отбывания наказания лицами, имеющими малолетних детей

2017-10-10 18:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей, может быть увеличена отсрочка отбывания наказания.

В связи с этим предложено внести соответствующее изменение в Уголовный кодекс Азербайджана.

Так, согласно предложенному изменению, осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, а также мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка до 14-летнего возраста, кроме лиц, приговоренных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

В действующем законодательстве отсрочка распространяется на лиц, имеющих детей в возрасте до восьми лет, и соответственно отсрочка дается до достижения ребенком восьмилетнего возраста

Изменение планируется вынести на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 20 октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)