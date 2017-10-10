Главы МИД стран-участниц СНГ подписали ряд документов

2017-10-10 15:40 | www.oxu.az | 4

Главы МИД стран-участниц СНГ на заседании в Сочи согласовали ряд документов, в том числе о сотрудничестве в военной сфере и борьбе с терроризмом, передаёт Оxu.Аz со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, был одобрен "Проект основных направлений адаптации объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

Также согласован "Проект концепции сотрудничества в противодействии коррупции" и "Проект соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием".

Главы МИД стран СНГ также согласовали решение "О проекте соглашения между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ".

На заседании принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Н.Г.