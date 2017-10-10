БГУ и Берлинский университет имени Гумбольдта подписали соглашение (ФОТО)

2017-10-10 18:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с делегацией во главе с заведующей кафедрой истории Берлинского университета имени Гумбольдта Германии, профессором Евой Марией Аух.

Ректор, академик Абель Магеррамов, принимая гостей, рассказал об истории и настоящем БГУ, его международных связях, а также об успешном сотрудничестве в области науки и образования с рядом вузов Германии. Ректор выразил удовлетворение в связи с запуском нового проекта в области обмена докторантами.

Профессор Ева Мария Аух в ответ рассказала о достижениях, представляемых университетом. Рассказывая о своей трудовой деятельности, она сказала, что на факультете востоковедения БГУ изучала арабский язык, в Лейпцигском университете – перевод на русский язык, в Университете Грайфсвальда получила докторскую степень по современной истории. Гостья отметила, что провела полезные встречи со студентами и преподавателями исторического факультета БГУ и в отделе международных связей вуза.

В конце встречи между БГУ и Берлинским университетом имени Гумбольдта в рамках программы обмена студентами и преподавателями ERASMUS + KAO1 было подписано соглашение.