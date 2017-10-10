Удачное выступление азербайджанских паралимпийцев – ФОТО

2017-10-10 15:55 | www.oxu.az | 5

Азербайджанские паралимпийцы удачно выступили на соревновании по виду спорта бочче в Беларуси.

Как сообщил Oxu.Az глава азербайджанской диаспоры в Беларуси Натиг Багиров, 9 октября национальная команда Азербайджана по виду спорта бочче Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики приняла участие в сборах в Беларуси.

По словам Н.Багирова, по итогам сборов состоялся турнир между азербайджанскими и белорусскими паралимпийцами. В турнире участвовали 5 команд. Члены нашей сборной заняли 1,2,3 места, а белорусские спортсмены – 4,5 места.

«Азербайджанские спортсмены заняли 1,2,3 места. Эти медали нашей сборной – предвестники будущих наград на международных соревнованиях и на Паралимпийских играх в 2020 году», - сказал Натиг Багиров.

Э.А.

