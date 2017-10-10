Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО)

2017-10-10 18:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В порядке ротации группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 50 военнослужащих, отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск Вооруженных сил Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)