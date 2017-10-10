Утверждены порядок работы и положение аппарата Кабмина Азербайджана

2017-10-10 18:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении «Порядка работы Кабинета министров Азербайджана» и «Положения об аппарате Кабинета министров Азербайджана».

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить их Президенту; в течение двух месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указов и в течение двух месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.