В Турции задержали 70 военных, подозреваемых в связях с Гюленом

2017-10-10 16:04 | www.oxu.az | 5

В Турции во вторник, 10 октября, задержали 70 военнослужащих, которые подозреваются в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает информационное агентство DHA.

Среди задержанных – 62 представителя военно-воздушных сил, четверо – военно-морского флота, а также военнослужащие сухопутных войск и жандармерии.

Операция по задержанию военных проводилась одновременно в семи провинциях страны: Конья, Стамбул, Анкара, Измир, Кайсери, Эскишехир и Ялова.

Н.О.