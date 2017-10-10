В России пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

2017-10-10 16:10 | www.oxu.az | 4

В четверг, 12 октября, пройдет пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, мероприятие будет проходить в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

Купюры представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук.

Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 года. Для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса были подведены в октябре 2016 года. Победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

Н.О.