Секрет беспроцентного кредита!

2017-10-10 18:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Как бы странно ни звучало, но взять беспроцентный кредит вполне реально. Карта Expresso предоставляет клиентам Expressbank такую возможность.

В течение 35 дней клиенты смогут пользоваться льготным периодом кредитной карты Expresso. При возврате потраченной с кредитной линии суммы до 5-ого числа следующего месяца проценты не начисляются. Карта выдается на срок 48 месяцев, годовая процентная ставка по кредитной линии составляет 28%.

Вдобавок к вышеперечисленному, карта Expresso обладает такими дополнительными опциями как “cash back”, депозит начисляемый на дебетовый остаток, а также возможностью выбора дизайна карты. Баланс карты можно пополнять посредством Личного кабинета и платежного терминала ExpressPay. Также клиенты смогут бесплатно пользоваться услугой SMS-Banking.

Сеть Expressbank формируют 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. По всей стране функционируют около 80 банкоматов, 7000 POS-терминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.