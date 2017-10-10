В Анкаре разогнан митинг

2017-10-10 16:20 | www.oxu.az | 3
Полиция Анкары применила водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ для разгона участников запрещенной властями акции, которая была посвящена второй годовщине самого крупного в истории страны теракта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.
Десятого октября 2015 года в результате взрывов, устроенных двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала Анкары, погибли 102 участника митинга против всплеска насилия на юго-востоке страны, где с июля 2015 года возобновился конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
По заявлению столичной прокуратуры, теракт был организован турецкой ячейкой террористической группировки ИГ.
Несмотря на то, что массовая акция была запрещена, около 150 митингующих пытались прорваться к месту совершения теракта через оцепление полиции.
По меньшей мере семь человек были задержаны.
Н.Г.