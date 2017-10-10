В Анкаре разогнан митинг

2017-10-10 16:20 | www.oxu.az | 3

Полиция Анкары применила водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ для разгона участников запрещенной властями акции, которая была посвящена второй годовщине самого крупного в истории страны теракта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Десятого октября 2015 года в результате взрывов, устроенных двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала Анкары, погибли 102 участника митинга против всплеска насилия на юго-востоке страны, где с июля 2015 года возобновился конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

По заявлению столичной прокуратуры, теракт был организован турецкой ячейкой террористической группировки ИГ.

Несмотря на то, что массовая акция была запрещена, около 150 митингующих пытались прорваться к месту совершения теракта через оцепление полиции.

По меньшей мере семь человек были задержаны.

Н.Г.