Первая леди Азербайджана посетила могилу матери

2017-10-10 16:27 | www.oxu.az | 4

Во вторник, 10 октября, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, прибыв во Вторую Аллею почетного захоронения, посетила могилу и почтила память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой по случаю дня ее рождения, передает Oxu.Az.

Мехрибан Алиева возложила цветы к могиле ученого, имеющего неоценимые заслуги в развитии востоковедения в Азербайджане.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Мехрибан Алиева почтила также память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложила цветы на ее могилу.

Отметим, что имя Аиды Имангулиевой, которая была одним из самых серьезных исследователей современной арабской литературы, вошло в историю как первой мусульманской женщины-ученого востоковеда и арабиста, исследователя арабской эмигрантской литературы, создателя школы арабского литературоведения в Азербайджане.

Проработавшая долгие годы директором Института востоковедения Академии наук Азербайджана, Аида ханум, благодаря таланту и трудолюбию, была известна, как один из ценных специалистов современной арабской литературы в бывшем Советском Союзе.

Аида Имангулиева оставила после себя ценное научное наследие, намного обогатила мировое востоковедение фундаментальными трудами.

Профессор Аида Имангулиева была одним из редких ученых, соединивших в себе научный талант, организаторские способности и педагогическую деятельность.

Н.Г.