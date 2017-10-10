Состоялся 23-ий тираж лотереи "Оплата картой Xalq Bank выгодна"

2017-10-10 18:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 10 октября состоялся двадцать третий тираж лотереи "Оплата картой Xalq Bank выгодна". Победителями двадцать третьего тиража лотереи стали Расулова Сона Ариф гызы, набравшая в течение недели 30 электронных билетов, Азизов Азиз Имран оглу и Азизов Заур Фархад оглу, с 18 и 17 билетами соответственно. Победителям вручили билеты на две персоны в сеть кинотеатров Cinema Plus.

Напоминаем, все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манат через ПОС-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте http://www.xalqbank.az/ru/online-services/orders/loto/.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Сinema Plus становятся 3 участника, совершившие большее количество безналичных операций. Главные призы будут разыгрываться ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц будут определены два победителя, один из которых получит путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы, а другому будет вручен главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Xalq Bank.

В розыгрыше очередного тиража лотереи "Оплата картой Xalq Bank выгодна", который состоится 17 октября, будут разыграны билеты на киносеанс в сети кинотеатров Cinema Plus.