Эрдоган: «Власти США несут ответственность за визовый кризис между Анкарой и Вашингтоном»

2017-10-10 20:08 | www.apa.az | 3

Американские власти несут ответственность за визовый кризис между Анкарой и Вашингтоном. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Не мы создали эту проблему, в ней виноваты США. Если посол сам принял такое решение, что высшее руководство страны должно сразу же снять его с должности. Если мой посол такое сделает, мы его ни минуты не будем держать на этой должности. Мы не воспринимаем его (американского посла в Турции Джона Басса) как представителя США. Ни МИД, ни наши министры, ни я лично не примем его прощальные визиты", — заявил Эрдоган журналистам в ходе визита в Сербию. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, в американском генконсульстве "что-то происходит". "Если агенты FETO (организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена — ред.) работают в дипмиссиях США — это заставляет задуматься. Кто их туда взял, если не американские власти?", — добавил турецкий лидер.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.