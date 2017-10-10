Белорусская звезда азербайджанского происхождения удостоена награды

2017-10-10 16:34 | www.oxu.az | 3

Белорусская певица азербайджанского происхождения Гюнеш Аббасова названа лучшей вокалисткой на международном конкурсе MakFest в Македонии.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь исполнительницы Ольга Туник.

По решению организаторов и дирекции конкурса победа в номинации «Лучший вокал Макфест-2017» была присуждена Гюнеш. Это специальная премия организаторов и дирекции конкурса, три призовых места определяли македонские зрители смс-голосованием.

Всего в 32-м международном конкурсе участвовали 30 исполнителей из Македонии, Швеции, Финляндии, Болгарии, Беларуси, Азербайджана и других стран. Конкурс прошел в городе Штип. Песня на белорусском языке, которую исполнила Гюнеш, называется «Неба», написал ее композитор Федор Жиляк.

По словам артистки, реакция публики была потрясающей.

«Мне кажется, зрители прониклись всей красотой и мелодичностью белорусского языка и смогли понять смысл песни, ведь у наших языков есть некоторая схожесть», - отметила Гюнеш.

Участие в MakFest для нее стало своеобразным возвращением на конкурсную сцену после перерыва, связанного с рождением сына. Свой творческий путь Гюнешь начала именно с международных вокальных конкурсов, где неоднократно занимала первые и призовые места. В 2013 году стала обладательницей второй премии международного песенного конкурса Turkvision.

В настоящее время Гюнеш продолжает концертную деятельность, записывает новые песни. Впервые конкурс Makfest прошел в 1986 году.

A.C.

