МЧС России выразило готовность оказать помощь США в тушении пожаров в Калифорнии

2017-10-10 19:33 | www.trend.az | 3

Глава МЧС России Владимир Пучков выразил готовность оказать помощь США в тушении пожаров в Калифорнии, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС России,

Министр направил телеграмму с предложением помощи администратору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу.

"Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку", - процитировали слова министра в пресс-службе МЧС. Пучков также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате лесных пожаров.

Как сообщалось ранее, число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 10 человек. С воскресенья огонь уничтожил более 1,5 тысячи домов и построек, а также вынудил власти провести эвакуацию 20 тысяч человек. Зона распространения бедствия насчитывает до 15 очагов возгорания и охватывает площадь 19,06 тысячи гектаров.

Губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.