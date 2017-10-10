Конфликт в Карабахе: необходимо вернуть Баку то, что ему принадлежит

2017-10-10 20:04 | www.trend.az | 4

Для сил Европы, принимающих решение по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, крайне важно изучить историю региона и предложить справедливый план мирного разрешения конфликта.

Об этом говорится в статье французского журналиста - блогера Джонатан-Симона Сэллема, посвященной армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, которая была опубликована в журнале Mediapart.

Журналист для этой цели приехал в Азербайджан и в Нагорный Карабах и решил изучить историю возникновения этой проблемы, а также пути выхода из нее. Статья примечательна тем, что автор затрагивает или совершенно не известный для французского читателя конфликт, или поданный с легкого пера проармянских сил искаженно и однобоко.

"На протяжении веков армянское и азербайджанское сообщества населяли Карабах. Однако решимость карабахских армян отделиться от Азербайджана при поддержке Армении привела регион к смертоносному хаосу. Крупномасштабные армяно-азербайджанские боевые действия начались в конце 1991 года, которые продолжаются по сей день. События февраля 1988 года были драматичными, внезапными и почти повсеместно непредсказуемыми в Европе, так как жители Европы почти забыли силу национализма как политической силы. Это была первая серьезная ссора двух соседних народов на национальной почве поздней коммунистической эпохи. Карабахский конфликт можно назвать «самым неожиданным» и «самым предопределенным»", - говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что как и во время событий в Югославии или внутри Советского Союза, извержение этих конфликтов было почти неизбежным, так как причины их возникновения были заложены глубоко внутри самой структуры двух воюющих сторон.

"Это четыре ключевых момента - расхожие национальные самовыражения; граница, нарушенная Арменией; нестабильная, слабая система безопасности; и наконец, отсутствие диалога между конфликтующими сторонами - создали все предпосылки для образования трещин, которые на десятилетия отдалили Армению и Азербайджан. Проблема была неизвестной и настолько глубокой, что ни один механизм исправления ситуации не был найден и не найден до сих пор", - говорится в статье.

Сэллем пишет, что Карабах расположен на территории Азербайджана, где в горных местностях проживали в основном армяне, а в низменностях и в городах азербайджанцы.

"В плане культурном Карабах для армян является местностью, в которой разбросаны десятки церквей. Для азербайджанцев же Карабах является культурным центром, подарившим таких поэтов и композиторов, как Вагиф, Хуршуд Бану Натаван, Узеир Гаджибеков. Одно это показывает связь этой территории с Азербайджаном. Богатому региону Карабаху, так же как Эльзасу, Фландрии или Кашмиру, суждено стать полем битвы", - отмечается в статье.

Далее автор описывает события 1988 года, отмечая, что десятки тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении.

"Они жаловались на жестокость, насилие и грубость армян. Затем, впервые в истории Советского Союза, Нагорный Карабах проголосовал за выход из состава Азербайджана, после чего в Ереване начались самые многочисленные за советскую эпоху митинги. Развал СССР в 1991 году изменил карабахскую войну с гражданской на межнациональную. Международное сообщество признало Карабах территорией Азербайджана. Однако продажа Россией советского оружия обеим сторонам конфликта способствовала усугублению ситуации", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что в средние века Карабах был частью государства, управляемого турецкими мусульманскими династиями.

"На нынешней территории Азербайджана, в Карабахе проживали тюркоязычные народы. XVIII век ознаменовался созданием Карабахского ханства, управляемого турецкой (азербайджанской) династией Джаваншира. Это было азербайджанское ханство, управляемое династической традицией азербайджанского дворянства, и азербайджанцы господствовали над другими династиями и этническими группами, которые там жили. В 1805 году Карабахское ханство и Российская империя подписали Кюрекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство было подчинено господству России. После захвата Россией всего Кавказского региона Российская империя начала осуществлять политику по принципу «разделяй и властвуй», используя все средства для установления и укрепления своего контроля над захваченной территорией. Переселение армян из Ирана и Османской империи в Карабах, которое будет искусственно искажать демографию региона, было частью этих мер. Этнический состав этого региона полностью изменился после войн (1806-1813, 1826-1828 гг.) между Россией и Ираном, а также после войны между Россией и Османской империей (1828-1829 гг.). Только лишь за период 1828-1830 гг. из Ирана в Азербайджан было переселено более 40 000 армян и 84 600 - из Османской империи. По указанию царя в 1828 году на территории оккупированных азербайджанских ханств (Иреван и Нахичевань) была создана армянская провинция. Сделано это было с целью создания нового государства между двумя воюющими сторонами, чтобы посеять раздор между тюркоязычными странами. После подписания Гюлистанского (1813 года) и Тюркменчайского (1828 года) договоров о распределении азербайджанских территорий между Ираном и Россией был запущен проект появления «армянского государства» с целью создания буферной зоны на бывших азербайджанских землях. 300 лет назад, размышляя о контурах будущей империи, российский император Петр I, отправляя своих эмиссаров на юг, сказал: «Мы должны стремиться объединить их (армян) и привести в наши страны, чтобы они стали оплотом России». С этой целью в первой половине XIX века из Ирана в Азербайджан переехало 300 тысяч армян, которые поселились в Иреване (ныне Ереван), Нахичеване, Зангезуре, Даралаязе, Ордубаде, Ведибасаре и других регионах", - говорится в статье.

Однако, отмечает автор, несмотря на переселение армян на азербайджанские земли, азербайджанцы всегда преобладали по численности над армянами.

"Например, в 1886 году из 326 деревень Зангезурского региона только 81 было заселено армянами. 66 процентов населения Иреванского региона было азербайджанским. В регионах, где армяне составляли численное большинство, против азербайджанцев была осуществлена политика массовых убийств, а армян тайно вооружала царская Россия. Насильственное переселение азербайджанцев с нынешней территории Армении и Карабаха сопровождалось массовым насилием и зверствами против мирного населения, осуществляемыми правительством России в начале ХХ века, в частности в 1905-1907 годах. Сотни азербайджанских деревень были сожжены, а население было жестоко убито", - пишет Джонатан-Симон Сэллем.

Он отмечает, что события тех лет находят отклик сегодня.

"Конфликт все еще продолжается. Четыре резолюции ООН не помогли восстановить справедливость в регионе. Только лишь военный прорыв Азербайджана на свои оккупированные территории в апреле 2016 года позволил Баку отвоевать часть своей земли. В отвоеванной деревне Джоджуг Мерджанлы Азербайджан осуществляет комплексные строительные работы. В течение нескольких месяцев были построены сотни домов для беженцев, которые жили на другой стороне линии соприкосновения. После того как Баку объявил о том, что 50 домов уже построены, более 400 беженцев, разбросанных по всей территории Азербайджана, в течение 24 часов попросили разрешения жить в них. Никто не знает, каким будет будущее, но хорошо обученные войска, обеспеченные передовой военной техникой, готовы защищать и восстанавливать каждую пядь украденной Родины. В случае возникновения новой эскалации конфликта шансы международного сообщества восстановить спокойствие через четыре дня ничтожно малы. Поэтому для принимающих решение сил Европы крайне важно приехать на место конфликта и изучить историю региона и предложить справедливый план мирного разрешения конфликта", - говорится в статье.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.