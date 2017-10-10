Племянника депутата «кинули» на 42 тысячи манатов

2017-10-10 16:50 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное рассмотрение по уголовному делу Шамиля Бадалова, обвиняемого в присвоении денег.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на заседании под председательством судьи Рахиба Салманова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное рассмотрение назначено на 23 октября.

Отметим, что Бадалов Шамиль Айдын оглу 1969 г.р. работал директором ООО «Азитал Иншаат». Согласно обвинительному акту, он присвоил 42 тыс. манатов, принадлежащих предприятию.

Ш.Бадалов обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное неоднократно) Уголовного кодекса.

Напомним, что основателем ООО «Азитал Иншаат» является племянник депутата Милли Меджлиса Агалара Велиева - Рамин Велиев. Депутат А.Велиев является руководителем ОАО «Азераграртикинти», который с ООО «Азитал Иншаат» зарегистрирован по одному и тому же адресу.

Э.А.

